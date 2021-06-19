Belçika, Kongo'dan çalınan sanat eserlerini iade edecek

Belçika hükümeti, 1885-1960 arasındaki sömürge döneminde Afrika ülkesi Kongo'dan yasa dışı şekilde getirilen sanat eserlerinin iade edilmesini kararlaştırdı.

Belçika hükümeti, 1885-1960 arasındaki sömürge döneminde Afrika ülkesi Kongo'dan yasa dışı şekilde getirilen sanat eserlerinin iade edilmesini kararlaştırdı.

Başkent Brüksel'deki Afrika Müzesi'nde bulunan çok sayıda eserin güvenliğinin sağlanarak kademeli şekilde Kongo'ya geri gönderilmesine karar verildi.

Müzede bulunan yaklaşık 50 bin parça eserin yüzde 58'inin satın alma veya bağış gibi yasal yollarla edinildiği, yüzde 40'nın müzeye nasıl ve nereden getirildiğini tespit etmenin zor olduğu bildirildi. Bunun tespiti için bir bilim kurulu oluşturulacağı açıklandı.

Belçikalı yetkililer, Afrika Müzesi'nin kataloğunda bulunan 883 parça eserin ise yasa dışı şekilde getirildiğini aktardı.

Belçika'ya Afrika'dan getirilen eserler ve objeler arasında Brüksel Doğa Bilimleri Müzesi'nin koleksiyonundaki 297 Kongoluya ait kalıntılar ile Kongolu kabile reisi Lusinga Iwa Ng'ombe'ye ait kafatası da bulunuyor. Kongolu kabile reisi, 1884'te malları çalındıktan sonra Belçikalı General Emile Storms tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü.

Belçika, Kral 2. Leopold döneminde, şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan ülkeyi yıllarca yağmalamıştı. Kral 2. Leopold, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, cani uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı. Kongo, Belçika'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam