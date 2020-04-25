Belçika "kısmi tecriti" üç aşamada kaldıracak
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Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel, Haber

Belçika "kısmi tecriti" üç aşamada kaldıracak

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.

25.04.2020 00:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 00:48
Belçika

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan "kısmi tecrit" üç aşamada kaldıracak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 odaklı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Burada yaptığı konuşmada, tecrit kurallarını gevşeteceklerini ve kademeli olarak "normalleşme" sürecini başlatacaklarını belirten Wilmes, ilk aşamada 4 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla bazı mağazaların açılmasına izin verileceğini ifade etti.

Toplantıda açıklanan kararlara göre, çalışma hayatına yeniden dönülecek ancak sosyal mesafe kuralı ve gerekli hijyen koşulları için şirketler önlem almakla yükümlü olacak.

Bisiklete binmek ya da en çok üç kişiye kadar grup halinde yürüyüş yapmak serbest olacak ancak sosyal mesafe korunacak.

Toplu taşıma normal işleyişine devam edecek, bu araçlarda maske kullanımı şiddetle tavsiye edilecek.

11 Mayıs sonrasında tüm dükkanların açılmasına sıkı şartlar altında izin verilecek. Yakın temas gerektiren kuaför gibi dükkanlar ise faaliyete geçmeyecek.

İkinci aşama 18 Mayıs'ta başlayacak

Bar, restoran ve kafelerin açılmasına henüz izin verilmese de düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına değerlendirilmek kaydıyla müsaade edilecek.

Bu aşamanın odağında eğitim yer alacak. Okullar 18 Mayıs'ta yeninden kademeli olarak eğitime başlayacak.

12 yaş üstü öğrencilerin maske takması ve sınıflarda en fazla 10 öğrenci bulunması gibi tedbirler alınması koşuluyla yavaş yavaş eğitim sürecinde de normalleşme hedefleniyor.

Üçüncü aşama: en erken 8 Haziran

Sahadaki durumun uygun olması halinde ise 8 Haziran'dan sonra normalleşmenin üçüncü aşamasına geçilmesi bekleniyor. Bu noktada tüm restoran, kafe ve mağazaların açılması öngörülüyor.

Festivaller ve toplu etkinlikler ise 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Normalleşmenin, test sayısı ve maske kullanımı artırılarak yapılması planlanıyor. Süreç için ön koşul olarak hastanede tedavi altına alınan vaka sayılarının düşük olması gerekiyor.

Başbakan Wilmes, duruma göre söz konusu tarihlerin ertelenmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Ülkede uygulamaya konulan kısıtlayıcı tedbirler

Belçika'da acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabiliyor, diğer çıkışlar ise yasak. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatıldı. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmiyor.

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlıyor. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe konuluyor. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye ediliyor, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesiliyor.

Kısıtlamalar, polis denetiminde yürütülürken toplantılara izin verilmiyor. Kişilerin, "1,5 metre uzak durma kuralına uyarak" aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin veriliyor. Eğitime ara verilen, tüm kültürel ve sportif etkinliklerin iptal edildiği Belçika'da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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