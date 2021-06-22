Belçika kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Belçika hangi takımla oynayacak? Belçika rakibi belli mi?

Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de Belçika oldu. Peki, Euro 2020'de Belçika ikinci turda kiminle oynayacak? Belçika hangi takımla eşleşmiştir? Belçika'nın 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 Belçika hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?