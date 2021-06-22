Belçika kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Belçika hangi takımla oynayacak? Belçika rakibi belli mi?
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Belçika kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Belçika hangi takımla oynayacak? Belçika rakibi belli mi?

Belçika kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Belçika hangi takımla oynayacak? Belçika rakibi belli mi?
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Euro 2020 grup maçları sona ermek üzere. Hangi takım kiminle eşleşti merak ediliyor. Bu takımlardan birisi de Belçika oldu. Peki, Euro 2020'de Belçika ikinci turda kiminle oynayacak? Belçika hangi takımla eşleşmiştir? Belçika'nın 2. turdaki rakibi kim olacak? Euro 2020 Belçika hangi takımla oynuyor? Rakibi belli oldu mu?

Euro 2020'de eşleşmesi merak edilen takımlar arasında Belçika geliyor. Peki, Belçika hangi takımla eşleşmiştir? Belçika rakibi açıklandı mı? Belçika grubu kaçıncı bitirdi? Belçika ikinci turda kimle eşleşti? Belçika çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Tüm detaylar haberimizde...

EURO 2020 2. TUR KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şuanda grup maçları oynanmaya devam ediyor. 2. tur mücadeleleri 26 Haziran Cumartesi günü başlayacaktır.

EURO 2020'DE İKİNCİ TURDA HANGİ TAKIM KİMLE OYNAYACAK?

Eşleşmeler şu şekilde olacaktır:

1. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü

2. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si

3. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü

4. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si

5. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü

6. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si

7. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü

8. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si

BELÇİKA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Belçika, A/D/E/F grup 3.sü ile karşılaşacaktır. Henüz Belçika'nın rakibi belli olmadı. Belçika 2. turda A grubu 3. sü veya D grubu 3.sü veya E grubu 3. sü ya da F grubu 3. sü ile mücadele edecektir. Henüz rakibi belli olmadı. Grup karşılaşmaları bittikten sonra rakibi netleşecektir.

BELÇİKA ÇEYREK VE YARI FİNALE ÇIKARSA KİMLE EŞLEŞİR?

Eğer Belçika çeyrek finale çıkarsa İtalya-Avusturya maçının galibi ile çeyrek finalde karşılaşacak. Çeyrek final maçı 2 Temmuz'da oynanacaktır.

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Belçika kimle eşleşti? Euro 2020 2. turda Belçika hangi takımla oynayacak? Belçika rakibi belli mi? - Haberler
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