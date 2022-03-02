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Belçika Kiev'deki büyükelçiliğini kapattı

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Belçika Kiev'deki büyükelçiliğini kapattı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak kapattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Değişen güvenlik durumu nedeniyle Kiev'deki Belçika büyükelçiliğinin kapatılmasına karar verilmiştir. Hala Ukrayna'da bulunan Belçikalılara konsolosluk yardımı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Bakanlık yetkilileri, Belçika'nın Kiev Büyükelçiliği çalışanlarının Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Kiev'deki büyükelçiliğin bazı sorumluluklarının Belçika'nın Varşova Büyükelçiliği tarafından devralındığı belirtildi.

Konsolosluk hizmetlerinin Ukrayna'ya komşu ülkeler Polonya, Slovakya, Romanya ve Moldova'daki Belçika konsolosluklarınca sağlanacağı aktarıldı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Ukrayna, Belçika, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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