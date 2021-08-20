Belçika, kendi vatandaşları ve Afganlardan oluşan ilk grubu Pakistan üzerinden tahliye ediyor
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Belçika, kendi vatandaşları ve Afganlardan oluşan ilk grubu Pakistan üzerinden tahliye ediyor

Belçika, kendi vatandaşları ve Afganlardan oluşan ilk grubu Pakistan üzerinden tahliye ediyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, tahliye edilecek ilk grubun Pakistan'ın başkenti İslamabad'a getirileceğini bildirdi.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, tahliye edilecek ilk grubun Pakistan'ın başkenti İslamabad'a getirileceğini bildirdi.

Dedonder, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "C-130 uçakları Kabil'den ilk grubu İslamabad'a tahliye edecek. Birçok rota belirlendi." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, toplam 580 kişi Belçika'nın Kabil'deki Büyükelçiliğine kayıt yaptırdı.

Uçaklarda 344 Belçikalı, aile bağları veya koruma statüsüne sahip 222 Afgan ile Hollanda ve Lüksemburg vatandaşları olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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