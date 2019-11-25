Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi

25.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:42

Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.View on euronews