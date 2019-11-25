Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi
Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.
25.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:42
Belçika'nın başkenti Brüksel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilginç bir açık hava sanat sergisine ev sahipliği yapıyor: Jourdan Meydanı'ndaki 'kırmızı ayakkabılar' şiddet gören ve hayatını kaybeden kadınlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Belçika: Kaybolan ve şiddet gören kadınlara dikkat çekmek için kırmızı ayakkabılar açık hava sergisi