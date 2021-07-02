Belçika-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-İtalya canlı izle! Belçika-İtalya maçı hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk maçlarda İsviçre ile İspanya, Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Peki, Belçika-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-İtalya maçı hangi kanalda? Belçika-İtalya canlı izle! Belçika-İtalya muhtemel 11'ler!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk maçlarda İsviçre ile İspanya, Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Peki, Belçika-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-İtalya maçı hangi kanalda? Belçika-İtalya canlı izle! Belçika-İtalya muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

BELÇİKA – İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2020'de çeyrek final maçları başlıyor. İlk karşılaşmada İsviçre ile İspanya karşılaşacak. Maç saat 19.00'da Saint Petersburg'da oynanacak.

Turun sürpriz ekibi İsviçre, bu aşamaya son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek geldi. Vladimir Petkovic'in ekibinde Granit Xhaka cezalı. İsviçre tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayacak.

İspanya ise 3 kez kıtanın en büyüğü olmayı başardı. Luis Enrique'nin ekibinde eksik yok. İspanya bir önceki turda büyük heyecana sahne olan maçta Hırvatistan'ı uzatmada 5-3 yenerek tur atladı.

İsviçre-İspanya maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

BELÇİKA – İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Belçika: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İtalya: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco (De Bruyne), Eden Hazard (Mertens), Lukaku