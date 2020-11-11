Belçika - İsviçre maçı ne zaman saat kaçta? Belçika - İsviçre hangi kanalda? Belçika - İsviçre şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Belçika - İsviçre maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Belçika - İsviçre maçı hangi kanalda? Belçika - İsviçre şifresiz canlı izlenecek mi? Belçika - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?