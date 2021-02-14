Belçika hükümeti, ülke dışına seyahat yasağını beklenenden erken kaldırmayı düşünüyor

Belçika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeyi amaçlayan "zorunlu haller dışında ülke dışına çıkma yasağının" daha önce açıklanan tarih olan 1 Nisan'dan önce kaldırılabileceği bildirildi.

Belçika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemeyi amaçlayan "zorunlu haller dışında ülke dışına çıkma yasağının" daha önce açıklanan tarih olan 1 Nisan'dan önce kaldırılabileceği bildirildi.

Valon Bölgesi Başbakanı Elio Di Rupo, daha önce 1 Mart'a kadar geçerli olması kararlaştırılan ancak 1 Nisan'a uzatılan yasağın, daha erken bir tarihte kaldırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

RTL-TVi kanalına konuşan Di Rupo, "Bu tedbir vatandaşların kış tatiline gitmesini ve geçen kış yaşadıklarımızı önlemek için alınmıştı. Şimdi yasağın kaldırılmasını ihtimal dahilinde görüyorum. Ancak yine de ülke dışına çıkılmaması kuvvetli şekilde tavsiye edilecektir." dedi.

Genel anlamda ekimden beri süren kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı sorulan Di Rupo, "İlerleyen dönemde vaka sayıları tırmanmazsa 1 Mayıs uygun bir tarih olabilir. Ama kesin bir tarih vermek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter de zorunlu olmayan seyahatler için getirilen yasağın 1 Nisan'dan önce kaldırılabileceğine işaret etti. de Sutter, konunun 26 Şubat'taki İstişare Komitesi'nde ele alınacağını söyledi.

Ülkede, ekimde hızla artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bir dizi tedbir alınmış, kasım sonundan itibaren vakalar azalmaya başlamıştı. Kasım başında 15 bine varan günlük yeni vaka sayısı, yıl sonundan bu yana 2 bin civarında seyrediyor.

Belçika hükümeti, virüsün türlerinin ortaya çıkması üzerine 22 Ocak'ta da ülke dışına zorunlu olmayan seyahatleri yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam