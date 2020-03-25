Belçika hükümeti ile mahkemelik olan Türk şirket: Sağlık bakanlığı maskelerin ödemesini geciktirdi Belçika hükümetinin koronavirüs krizi kapsamında 5 milyon cerrahi maske siparişini teslim etmediği gerekçesi ile yolsuzlukla suçladığı Mossa adlı şirketin yetkilisi Mahmut Öz sağlık bakanlığının ödemeyi zamanında yapmadığını duyurdu

Belçika hükümetinin koronavirüs krizi kapsamında 5 milyon cerrahi maske siparişini teslim etmediği gerekçesi ile yolsuzlukla suçladığı Mossa adlı şirket yetkilisi, sağlık bakanlığının ödemeyi zamanında yapmadığını duyurdu. Mossa yöneticisi Mahmut Öz avukatları aracılığı ile bir açıklama yaparak, "Belçika Sağlık Bakanlığı ödemeyi zamanında yapsaydı, sipariş zamanında teslim edilmiş olacaktı." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com