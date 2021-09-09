Belçika, "Güvenli Kovid Kartı"nı kullanmaya hazırlanıyor
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Belçika, "Güvenli Kovid Kartı"nı kullanmaya hazırlanıyor

Belçika, 'Güvenli Kovid Kartı'nı kullanmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Güvenli Kovid Kartı"nı hayatın pek çok alanında kullanmaya başlayacak.

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Güvenli Kovid Kartı"nı hayatın pek çok alanında kullanmaya başlayacak.

Kabine toplantısında alınan karara göre, federal bölgeler halkın aşılarının tam olduğunu, 48 saat içinde PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan Güvenli Kovid Kartı'nı kullanmak konusunda anlaşmaya vardı.

Ülkedeki tüm bölgeler, 1 Ekim'den itibaren söz konusu kartı restoran, spor salonu gibi çeşitli mekanlara girişte kullanabilecek.

Şimdilik 31 Ekim'e kadar geçerli olacak uygulama, salgının ülkedeki seyrine göre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Aşılamanın nispeten düşük olduğu başkent Brüksel bölgesi uygulamayı daha erken başlatacak.

Hükümet, kartın "insanların aynı alanda birbirine yakın olduğu çeşitli durumlarda halk sağlığını korumayı amaçladığını" belirtiyor.

Belçika'da Kovid-19'un seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı son 7 günün ortalamasına göre günlük vaka sayısı 1958 olarak kaydedildi.

Yüzde 12'lik artışla ortalama 70 kişi hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir ortalama 2 olarak seyreden günlük ölüm sayısı ise söz konusu haftada 6,6 olarak kaydedildi.

Salgının başlangıcından bu yana 25 bin 442 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği 11 milyon nüfuslu ülkede, nüfusun yüzde 86'sı ilk doz, 84'ü iki doz aşıyı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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