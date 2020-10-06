Belçika günlük vaka sayısı 2 bini aştı

Belçika'da günlük vaka sayısı 2 bini aştı, başkent Brüksel'de vakaların artmaya devam ettiği belirtildi.

Belçika'da günlük vaka sayısı 2 bini aştı, başkent Brüksel'de vakaların artmaya devam ettiği belirtildi.

Dünyada Covid-19 nedeniyle nüfusuna oranla en fazla can kaybının yaşandığı Belçika'da günlük vaka sayısı yeniden 2 bin sınırını aştı. Hastaneye yatma oranlarının arttığı Belçika'da Başkent Brüksel'de de vakaların artmaya devam ettiği bildirildi. Ülkede ölüm oranları ise geçen haftaya göre ikiye katlayarak ortalama günlük 5 ölümden 9,4 oranına yükseldi. Federal Covid-19 komisyonu sözcüleri Dr. Steven Van Gucht ve Yves Van Laethem tarafından verilen son bilgilere göre, Belçika'da yeni vaka oranları artmaya devam ediyor. Son verilere göre ülkenin kuzey illerinde daha az vaka görülürken güney bölgelerde özellikle de Lüksemburg bölgesinde yeni vakaların sayısının en yüksek oranlar olarak kaydedildiği bildirildi.

Belçika'da son 7 günde yeni vaka oranı geçen haftaya göre, yüzde 32 artarak günlük ortalama 2 bin 103 olarak gerçekleşti. Yeni vakaların her yaş grubundan olduğu ancak en yoğun yaş grubunun 20-29 yaş arası olduğu bildirildi. Ülkedeki yeni vakaların yüzde 10'unun sadece Brüksel'in dört semtinde tespit edildiği, Merkez Brüksel Belediyesi, Schaerbeek, Molenbeek ve Anderlecht semtlerinin yüksek bulaşma ve yeni vaka oranlarının en fazla görüldüğü yerler olduğu belirtildi.

Hastaneye yatma oranlarının da arttığı ve günlük 77 kişinin hastaneye yattığı Belçika'da hastanelerin şimdilik normal prosedürlerle çalıştığı ve acil durum halinde olmayan hastanelerde 866 hastanın tedavi gördüğü bildirildi. 2 bin yoğun bakım, 8 bin normal yatağın yedekte bekletildiği ve acil durumda harekete geçileceği belirtildi. Uzmanlar ülkede vaka artışlarına karşı altın kurallar olan sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve temizlik kurallarına uyulması konularında ısrarlı uyarılarını tekrarlıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı