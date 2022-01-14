Belçika futbolunda onlarca kişiye yolsuzluk, şike ve rüşvet suçlaması

Belçikalı savcılar, aralarında kulüp başkanları, teknik direktörler ve hakemlerin de bulunduğu futbol dünyasından 57 kişiye yolsuzluk, vergi kaçakçılığı, rüşvet, kara para aklama ve şike gibi çeşitli suçlamalarla dava açmaya hazırlanıyor.

Belçika federal savcılığı, Belçika futbolundaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 2018'de "Operation Zero" adıyla başlatılan soruşturmada 57 kişi hakkında yargı süreci yürütülmesine karar verdi.

Mahkemeye çıkması istenen kişiler arasında Standard Liege, Bruges, Anderlecht, Charleroi, Gent gibi Belçika birinci ligi kulüplerinin eski ve mevcut başkanları, futbolcu menajerleri, üst düzey yöneticiler, teknik direktörler, hakemler ve eski futbolcular bulunuyor.

Belçika Futbol Federasyonunun eski başkanı François de Keersmaecker de suçlananlar arasında yer alıyor.

Eski futbolcu menajeri Dejan Veljkovic'in itiraflarıyla genişletildiği belirtilen soruşturma sonucunda mahkemeye çıkacak kişiler arasında Veljkovic'in bulunmadığı belirtildi. Sırp asıllı Veljkovic'in savcılarla anlaştığı iddia edildi.

Savcıların Belçika futbolundaki 57 üst düzey kişiye getirdiği suçlamalar arasında transferlerde yasa dışı komisyon alınması, vergi kaçırmak için vergi cenneti ülkelere para transfer edilmesi, bazı maçlarda şike yapılması, transferlerde kulüp yöneticilerine pahalı saatler gibi rüşvetlerin verilmesi, transfer ücretlerinin bir kısmının bildirilmemesi gibi konular bulunuyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Spor Haberleri

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