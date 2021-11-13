Belçika - Estonya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Belçika - Estonya maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Belçika - Estonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Belçika - Estonya maçı şifresiz mi? Belçika - Estonya maçı hakemi kim? Belçika - Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika - Estonya, 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçı, 13.12.2021 Cumartesi bugün saat 22.45'te oynanacak.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika - Estonya maçı S Sports platformundan yayınlanacak.

BELÇİKA - ESTONYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Belçika - Estonya maçını izlemek için S Sports kullanıcısı olmalısınız.

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