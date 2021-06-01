Belçika Ekonomisi İlk Çeyrekte %1 Büyüdü
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Belçika Ekonomisi İlk Çeyrekte %1 Büyüdü

Belçika Ekonomisi İlk Çeyrekte %1 Büyüdü
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Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Belçika'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1 büyümüş, Belçika'da pandeminin başlangıç dönemi olan 2020 yılı birinci çeyreğine göre ise...

Belçika Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Belçika'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1 büyümüş, Belçika'da pandeminin başlangıç dönemi olan 2020 yılı birinci çeyreğine göre ise %0, 6 oranında daralmıştır.

Bir önceki çeyreğe göre ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde sırasıyla %2, 1, %0, 6 ve %0, 7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Pandemide ikinci dalganın etkili olduğu 2020 yılı dördüncü çeyreğinde %6, 4 daralan hanehalkı tüketim harcamaları 2021 yılı ilk çeyreğinde %0, 9 yükselmiştir. Kamu harcamaları %1, 3 artarken, kamu ve özel sektör yatırımlarındaki artış sırasıyla %4, 4 ve %2, 2 seviyesindedir. Mal ve hizmet ithalatı %1, 3, ihracatı ise %0, 5 gerilemiş, net ihracatın GSYİH'ye katkısı 0, 7 yüzde puan olmuştur.

2021 yılı ilk çeyreğinde yurtiçi istihdamda bir önceki döneme göre %0, 1, 2020 yılı aynı dönemine göre ise %0, 2 artış kaydedilmiştir.

Belçika Merkez Bankası tarafından, 29 Nisan tarihinde, henüz KDV, sanayi üretim istatistikleri gibi temel veriler yayınlanmadan önce açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek öncü tahminlerinde GSYİH artışının %0, 6 seviyesinde olması beklenmekteydi.

Çeyrekler İtibariyle GSYİH (%)

Kaynak: Belçika Merkez Bankası (NBB)

Kaynak: Habermetre

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