Belçika: DNA testi pozitif çıktı; Kral II. Albert 50 yaşında bir kızı olduğunu kabul etti

27.01.2020 23:44 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:44

Eski Belçika Kralı II. Albert yaptırdığı babalık testinin pozitif çıkmasının ardından 50 yaşındaki sanatçı Delphine Boel'in "biyolojik babası" olduğunu kabul etti.



85 yaşındaki eski kral yaptığı açıklamada, 2013'te görevinden ayrılmasının ardından dokunulmazlığının kalkmasıyla başlayan "acı dolu" hukuki sürecin bitmesine karar verdiğini belirtti. Boel yaklaşık 20 yıldır II. Albert'in babası olduğunu iddia ediyor. Eski Kral ise bu iddiayı bugüne kadar reddetmişti. Euronews.com'da Görüntüle