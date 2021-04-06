Belçika Diyanet Vakfı, ramazanda yardım faaliyeti düzenleyecek

Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri içeren koliler dağıtacak.

Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri içeren koliler dağıtacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Geçen sene olduğu gibi Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca din, dil ve etnik kökeni ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine 1500 ramazan kumanyası dağıtımı yapacaktır. Belçika genelinde vakfımıza bağlı camilerde de bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtımı yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dağıtımın sadece randevu ile yapılacağı aktarılarak, randevu almak isteyenlerin vakfa başvurması istendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Belçika Türk toplumunun salgın sürecinde Belçika toplumunun bütün kesimleriyle büyük bir dayanışma ve yardımlaşma sergileyerek birlikte yaşama kültürüne güzel bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Ramazan vesilesiyle yardımlaşmanın artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, dağıtımda Belçika'daki tüm ihtiyaç sahiplerini kapsayacak şekilde hiçbir ayrım gözetilmeyeceğinin altı çizildi.

Büyükelçilik, Belçika Türk toplumunun bu gibi dayanışma faaliyetlerinden memnuniyet duyulduğunu ve Belçika-Türkiye dostluğuna katkı sağlayan bu faaliyetlerin teşvik edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam