Belçika Diyanet Vakfı, ramazanda yardım faaliyeti düzenleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika Diyanet Vakfı, ramazanda yardım faaliyeti düzenleyecek

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Kültür Sanat
Belçika Diyanet Vakfı, ramazanda yardım faaliyeti düzenleyecek

Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri içeren koliler dağıtacak.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası

Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda ve temizlik malzemeleri içeren koliler dağıtacak.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Geçen sene olduğu gibi Belçika Diyanet Vakfı, ramazan ayı boyunca din, dil ve etnik kökeni ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine 1500 ramazan kumanyası dağıtımı yapacaktır. Belçika genelinde vakfımıza bağlı camilerde de bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri dağıtımı yapılacaktır." ifadesi yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dağıtımın sadece randevu ile yapılacağı aktarılarak, randevu almak isteyenlerin vakfa başvurması istendi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Belçika Türk toplumunun salgın sürecinde Belçika toplumunun bütün kesimleriyle büyük bir dayanışma ve yardımlaşma sergileyerek birlikte yaşama kültürüne güzel bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.

Ramazan vesilesiyle yardımlaşmanın artırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, dağıtımda Belçika'daki tüm ihtiyaç sahiplerini kapsayacak şekilde hiçbir ayrım gözetilmeyeceğinin altı çizildi.

Büyükelçilik, Belçika Türk toplumunun bu gibi dayanışma faaliyetlerinden memnuniyet duyulduğunu ve Belçika-Türkiye dostluğuna katkı sağlayan bu faaliyetlerin teşvik edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçika Diyanet Vakfı, ramazanda yardım faaliyeti düzenleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 20:25:57. #1.16#
title