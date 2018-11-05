Belçika Dışişleri Bakanı: "Şirketler İran'la Ticarete Devam Edip Etmemeye Kendileri Karar Vermeli"

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Şirketler İran'la ticarete devam edip etmemeye kendileri karar vermeli" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci aşamasının bugün devreye girmesinin ardından dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Belçika'nın Reform Hareket Partili Dışişleri Bakanı Didier Reynders, konuya ilişkin açıklamasında İran'a karşı yeni ABD yaptırımlarından üzüntü duyduğunu söyledi. Reynders, "Belçikalı şirketler İran'la ticarete devam edip etmemeye kendileri karar vermeli. Hiçbir şirkete İran'la çalışıp veya çalışmamaları konusunda baskımız olmayacak. İran'la çalışmak isteyen şirketlere elbette hükümet olarak destek vereceğiz" dedi.

"Nükleer anlaşmanın doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Avrupa Birliği ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz" diyen Reynders, "ABD Başkanı Donald Trump bu anlaşmayı daha erkene çekmeye karar verdi. Birçok büyük şirket, ABD'yle yaptıkları işlerin sonuçlarından korktukları için İran'la çalışmayacaklarını belirtti. Ama biz hükümet olarak İran'la çalışmak isteyen şirketlere destek vereceğiz" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL