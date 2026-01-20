Belçika: İsrail'in BM tesislerini yıkması, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tesislerini yıkmasının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Davos kasabasında Filistin Başbakanı Mohammad Mustafa ile görüştüğünü duyurdu.

İki devletli çözümün tek geçerli yol olduğunu belirten Prevot, "Bu nedenle Belçika, on yıllardır süren kalkınma işbirliği ile Filistin kurumlarını destekliyor ve bu desteğin temel reformlarla birlikte yürümesi gerektiğini ısrarla vurguluyor." ifadesini kullandı.

Prevot, Mustafa ile Gazze'nin yeniden inşasında Filistin yönetiminin rolünü görüştüklerini aktardı.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanması konusunda iyimser olmak için nedenler olduğunu ifade eden Prevot, ancak durumun hala kırılgan olmaya devam ettiğini kaydetti.

Prevot, Gazze'de sürdürülebilir çözümün Filistinlilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, bölgedeki insani durumun UNRWA ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarını hedef alan adımlar nedeniyle daha da kötüleştiğini belirtti.

Batı Şeria'da da durumun kötüye gittiğini, İsraillilerin gasp faaliyetlerinin genişlemesi ve artan şiddetin "başka yerlerde kaydedilen ilerlemeleri" tehdit ettiğini kaydeden Prevot, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerini yıkmasının uluslararası hukuk ve BM dokunulmazlıklarını açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

Prevot ayrıca, "Filistin halkı da barış, haysiyet ve kendi kaderini tayin hakkını hak ediyor. Belçika, bu haklar gerçeğe dönüşene kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, bugün sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.