Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2)
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Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2)

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin'in ortak basın toplantısında konuşması Detaylar Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

03.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:12
Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2)

Dışişleri Bakanı Philippe Goffin'in ortak basın toplantısında konuşması

Detaylar Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'ın başkenti 'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Goffin ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (2)
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