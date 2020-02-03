: Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (1)

03.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:18

Bir araya gelme ve heyetler arası görüşme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim'in ortak basın toplantısında konuşması Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Goffin ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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