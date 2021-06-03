Belçika'dan Yunanistan'a "ses topu" eleştirisi
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Belçika'dan Yunanistan'a "ses topu" eleştirisi

Belçika'dan Yunanistan'a 'ses topu' eleştirisi
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, Yunanistan'ın göçmenlerin sınır geçişlerini engellemek için sağır edici seviyede ses çıkaran "ses topu" gibi teknolojileri kullanmasını "Avrupa değerlerine uymadığı" için eleştirdi.

Belçika'nın Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, Yunanistan'ın göçmenlerin sınır geçişlerini engellemek için sağır edici seviyede ses çıkaran "ses topu" gibi teknolojileri kullanmasını "Avrupa değerlerine uymadığı" için eleştirdi.

Yunanistan'ın göçmenleri engellemek için Türkiye sınırında kullanmayı planladığı son teknoloji ekipmanlar arasında bulunan ses topu hakkında sosyal medyada yorumda bulunan Mahdi, "Bu kabul edilemez. Avrupa'nın sınırlarının korunmasını sonuna kadar destekliyorum. Ama Avrupa değerlerinin korunmasını daha fazla savunuyorum." ifadesini kullandı.

Mahdi, göçmenlerin caydırılmasının değil göçün daha iyi kontrol edilmesinin amaçlanması gerektiğini belirterek "Bu da insani bir şekilde yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmenlerin bireysel muamele görmesi ve sınır geçişlerinde iltica başvurusu yapabilmesi gerektiğini vurgulayan Mahdi, AB Komisyonu'na bir mektup göndererek dış sınırların korunması ve insani değerlerle ilgili daha geniş bir tartışma başlatmayı planladığını aktardı.

Türkiye-Yunanistan sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için "dijital bariyer" kurulduğu bildirilmişti. AB fonlarıyla 200 kilometrelik sınırdan Avrupa'ya yasal olmayan yollardan geçişleri engellemek için son aylarda kurulan sistemin test edildiği belirtilmişti.

Kamera ve sensörlerin bulunduğu yapay zekayla çalışan gözetleme ağının olduğu sistem kapsamında, yapay zekayla çalışan yalan dedektörleri, sanal sınır koruma botları ve kameralar gibi güvenlik kontrolleri test edilmişti.

Yunan polisine ait zırhlı aracın üzerine kurulan ve "ses topu" olarak adlandırılan uzun menzilli akustik cihazdan Türkiye sınırına doğru sağır edici sesler gönderilebilecek sistem insan hakları savunucularının da tepkisini çekiyor. Ses topunun bir savaş uçağının gürültüsüne eş değerde ses çıkarabildiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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