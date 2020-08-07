Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmı durduruldu
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Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmı durduruldu

Belçika Danıştayı, ülkenin Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansların askıya alınmasına karar verdi.

Belçika'dan Suudi Arabistan'a silah satışının bir kısmı durduruldu
07.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:44

Belçika Danıştayı, ülkenin Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a silah satışlarına imkan tanıyan bazı lisansların askıya alınmasına karar verdi.

İnsan hakları örgütlerinin başvurusunu karara bağlayan Belçika Danıştayı, Valon bölgesinden Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatında bazı lisansların onaylarının durdurulmasını kararlaştırdı.

Belçika'nın güneyindeki Valon Bölgesinin Başbakanı Elio Di Rupo tarafından Temmuz başında onaylanan lisanslar arasında silah üreticileri FN Herstal ile CMI Defense adlı şirketlerin Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları ile Kraliyet Muhafızlarına bulunuyordu.

İnsan hakları konularında çalışmalar yürüten 4 sivil toplum örgütü, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'deki saldırılarını gerekçe göstererek bu ülkeye silah satılmasına imkan tanıyan 6 lisansın iptali için Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay, diğer lisansların devamına karar verdi.

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'ın Yemen'de savaş suçu işlediğini, ayrıca bu ülkeye satılan silahların terör örgütlerinin eline geçme ihtimali bulunduğunu savunuyor.

Danıştayın açıkladığı kararda, Suudi Arabistan'a silah ihracatındaki riskin "yeterince ciddi" olduğu vurgulandı.

Aralarında Uluslararası Af Örgütünün de bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşları daha önce de Belçika'dan suudi Arabistan'a yönelik silah satışlarının durdurulması için mahkemeye başvurmuştu. Af Örgütü, birkaç hafta önce de Valon bölgesindeki silah sistemleri üreticilerinden John Cockerill şirketini hedef almış, bu şirketin Suudi askerlere Fransa'nın kuzeydoğusunda kurulan bir tesiste silah eğitimi verdiğini belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar 100 binden fazla kişinin öldüğü, 3 milyon kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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