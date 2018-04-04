Belçika'dan Hollanda'ya Uyuşturucu Suçlaması

Belçika'nın aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri ve Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever, şehirde yaygınlaşan uyuşturu sorunundan Hollanda'yı sorumlu tuttu.

Flaman resmi televizyon kanalında bir programa katılan de Wever, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'daki uyuşturucu sorununun Hollanda hükümetinin "müsamahalı" politikaları nedeniyle Avrupa'nın ikinci büyük limanının bulunduğu Anvers'e sıçradığını iddia etti.

Avrupa'daki uyuşturucu ticaretinin yarısının Anvers'ten yapıldığını söyleyen de Wever, "Beş yıl önce ele geçirilen uyuşturucu miktarı 5 bin kilo civarındayken, geçen sene 40 bin kiloya kadar yükseldi." diye konuştu.

Belediye başkanı olarak uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir "savaş" başlattığını söyleyen de Wever, öte yandan Hollanda'da "kök salan" organize suç çetelerinin Anvers'te de yer edinmeye ve suç ortakları aramaya başladığını söyledi.

Avrupa'nın Rotterdam'dan sonra ikinci büyük limanı olan Anvers Limanı'ndan sadece geçen yıl 223 milyon tondan fazla ürün nakledildiği kaydediliyor.