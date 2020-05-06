Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı
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Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı

Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı
06.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:38

Belçika'dan getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk vatandaşı tahliye edildi.

Belçika'dan getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk vatandaşı tahliye edildi.

Şehir merkezindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda 22 Nisan tarihinde karantinaya alınan 245 vatandaşın karantina süreci sona erdi.

Vatandaşların bugün sabah saatlerinden itibaren ateş ölçümü sonrası yurttan ayrılış işlemlerinin ardından 13 otobüs ile Türkiye'nin 42 iline yolculukları başladı.

Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.

Şehirden ayrılmadan önce bazı misafirler ile karantina süreci sona erenler arasında bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti.

"İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berke Özer, yurtta güzel bir 14 gün geçirdiğini söyledi.

Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, " Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Özer, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Karantina süreci sona eren 61 yaşındaki Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi.

Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının karantina süresi tamamlandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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