Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane'de karantinada
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Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane'de karantinada

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Belçika'dan gelen 245 vatandaş karanfillerle karşılandıkları Gümüşhane'deki KYK yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.

22.04.2020 07:05 | Son Güncelleme: 22.04.2020 07:06
Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane'de karantinada

Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Belçika'dan gelen 245 vatandaş karanfillerle karşılandıkları Gümüşhane'deki KYK yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmayla dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Belçika'dan havayoluyla Trabzon'a getirilen 328 kişiden 245'i otobüslerle gece yarısı polis eskortu eşliğinde Gümüşhane'ye nakledildi.

Burada kendileri için hazırlanan Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yükseköğrenim yurduna gelen vatandaşlar kapıda KYK görevlileri tarafından karanfillerle karşılandı. Vatandaşların her türlü ihtiyaçları düşünülerek sıcak çay ikramının yapıldığı yurtta ilk olarak gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü, bilgileri kaydedildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uzun süren yolculuğun ardından kendileri için özel olarak hazırlanan ve 14 gün boyunca kalacakları odalara yerleşti.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala'nın koordinasyonunda Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönetici ve personelinin özel elbiseler, sosyal mesafe ve diğer kurallar eşliğinde 13 otobüsle gelen vatandaşlar yurda dönmenin sevincini yaşadı.

İş nedeniyle gittiği Belçika'da uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mahsur kaldığını kaydeden Enis Benli, düzenlenen operasyonla yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık" dedi.

Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve salgın nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını, 1,5 aydır Belçika'da mahsur kaldığını ifade eden Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Sabahtan beri yollardayız. Yorucu geçti. Ülkemize geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

(Recep Ergin/İHA)

Belçika'dan getirilen 245 vatandaş Gümüşhane'de karantinada

Kaynak: İHA

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