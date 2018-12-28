Belçika'dan Demokratik Kongo Cumhuriyetine Kınama

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Avrupa Birliği Büyükelçisinin ülkeden kovulması üzerine Belçika'dan kınama geldi. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, kararı haksız bulduğunu söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2 yıldır ertelenen ve Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Avrupa Birliği'nin (AB) ile yaşanan kriz derinleşiyor. Kongo, AB'nin yaptırımlarına karşılık olarak, AB Büyükelçisi Bart Ouvry'nin ülkeyi terk etmesini istemesi üzerine Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'dan kınama geldi. Talebin seçimlerden hemen önce geldiğine dikkat çeken Reynders, "Ülkede şiddet devam ediyor. Gerçek bir başlangıca ihtiyaç var. Güvenilir bir seçim bekliyoruz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin komşularının devlet başkanları da, Avrupa Birliği ve Belçika'nın da ortak talebi budur" dedi.

AB'den iktidarın adayına yaptırım

Eski Demokratik Kongo İçişleri Bakanlarından olan Cumhurbaşkanlığı adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin seçim sürecini ertelediği ve göstericilere baskı uyguladığı iddiası üzerine AB ülkeleri yaptırım uygulamaya başlamıştı. AB Dışişleri Bakanları, 10 Aralık'ta yapılan bir toplantıda, Shadary'nin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı dahil bir dizi yaptırım kararı almıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA