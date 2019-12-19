Belçika'dan DEAŞ'lıların eşlerine gıyabi hapis cezası

19.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:12

Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyelerinin vatandaş olan eşleri hakkında gıyabi hapis cezası kararı aldı.

Brüksel İstinaf Mahkemesi, ikisi Suriye'de, biri de Belçika'ya gelmek üzere olan 3 DEAŞ'lının eşleri hakkında kararını açıkladı.

Mahkeme, iki kadının Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kamplarında tutulduğunu, diğer kadının ise çocuklarıyla beraber Belçika'ya gelmek üzere olduğunu ifade etti.

Söz konusu kişilerin Belçika vatandaşlığından çıkarıldığını duyuran mahkeme, DEAŞ'lıların eşleri hakkında aynı zamanda 5 yıllık gıyabi hapis cezası kararı verdi.

Kaynak: AA