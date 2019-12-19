Belçika'dan DEAŞ'lıların eşlerine gıyabi hapis cezası
Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyelerinin vatandaş olan eşleri hakkında gıyabi hapis cezası kararı aldı.
Belçika'da bir mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyelerinin vatandaş olan eşleri hakkında gıyabi hapis cezası kararı aldı.
Brüksel İstinaf Mahkemesi, ikisi Suriye'de, biri de Belçika'ya gelmek üzere olan 3 DEAŞ'lının eşleri hakkında kararını açıkladı.
Mahkeme, iki kadının Suriye'de terör örgütü YPG/PKK kamplarında tutulduğunu, diğer kadının ise çocuklarıyla beraber Belçika'ya gelmek üzere olduğunu ifade etti.
Söz konusu kişilerin Belçika vatandaşlığından çıkarıldığını duyuran mahkeme, DEAŞ'lıların eşleri hakkında aynı zamanda 5 yıllık gıyabi hapis cezası kararı verdi.