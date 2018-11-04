Belçika'dan Asia Bibi İçin Sığınma Hakkı Teklifi

Belçikalı milletvekili Peter Luykx, Pakistan Yüksek Mahkemesinin idam kararını iptal ettiği Asia Bibi için iltica hakkı talep etti.

Pakistan'da dine hakaretten idama mahkum edilen kadın Asia Bibi'nin cezasının iptal edilmesinden sonra ülke genelinde protestolar düzenlenirken Avrupa'dan olumlu tepkiler geliyor. Asia Bibi'nin beraat etmesine Belçika'nın en büyük siyasi partisi olan N-VA (Yeni Milliyetçi İttifak) Partisi'nden de destek geldi. N-VA Partili Milletvekili Peter Luykx, Asia Bibi'ye sığınma hakkı verilmesi çağrısında bulunarak, "Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders bir an önce harekete geçmelidir" dedi.

Geçtiğimiz yıl Belçika hükumeti inançlarından dolayı sürgüne gönderilen ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalanlara sığınma hakkı tanıyan yasayı kabul etmişti. Bu yasa çerçevesinde Suriye'deki Hıristiyanlar özel bir uçakla Belçika'ya getirilerek sığınma hakkı tanınmıştı. N-VA'lı Luykx, yasayı hatırlatarak, "Pakistanlı Hıristiyan Asia Bibi ve ailesini de sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL