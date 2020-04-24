Belçika'daki Türkler Ramazan ayını Covid-19 gölgesinde karşıladı
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Belçika'daki Türkler Ramazan ayını Covid-19 gölgesinde karşıladı

Belçika'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Müslümanlar Ramazan ayında bir araya gelemiyor.

24.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:16
Belçika'daki Türkler Ramazan ayını Covid-19 gölgesinde karşıladı

Belçika'da korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Müslümanlar Ramazan ayında bir araya gelemiyor. Ülkede yaşayan Türkler de Ramazan ayında toplu iftar organizasyonları yerine ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Belçika'da yaşayan Müslümanlar Ramazan ayını korona virüs tedbirleri gölgesinde karşıladı. Ülkede 3 Mayıs'a geçerli olan tedbirler nedeniyle Ramazan ayı boyunca Müslümanlar toplu teravih namazı kılamayacak ve iftar davetleri veremeyecek. Ülkede yaşayan Türkler de düzenledikleri yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar yaparak Ramazan sevincini paylaştı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayının kurallara uygun bir şekilde geçirilmesi için resmi kurumlardan da uyarı geldi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Abdullah Gümüşsoy ise yayınladığı video mesaj ile ülkedeki Türklere seslendi. Gümüşsoy, "Bu Ramazan'da cemaatimizle bir arada olamamanın hüznünü yaşıyoruz. Ancak bir Müslümana yakışır bir vakar ve asaletle yaşadığımız bu sıkıntıların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu biliyoruz. O nedenle karamsarlığa, korkuya ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi de kaybetmeden umut kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili Peygamberimizi rehber edinerek bu zorlu günleri de inşallah geride bırakacağız" dedi.

Belçika İslam Temsil Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs nedeniyle her zamanki gibi bir Ramazan yaşayamadığımız bu günlerde sabırla kurallara uyma çağrısı yapıyoruz. Camilerimizde teravih kılamayacağız ve kalabalık iftarlar yapamayacağız. Bu nedenle ibadetlerimizi evlerimizde yaparak Ramazan ayımızı idrak edelim" denildi.

Belçika Diyanet Vakfı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vakıf üyesi camilerden vatandaşların Ramazan ayını güven içinde geçirmesi için alınan tedbirlere uygun bir Ramazan programı istedi. Teravih namazlarını herkesin evinde kılması istenirken, Ramazan ayı boyunca imamlar hem mukabele hem de vaaz ve irşad programlarını camiden sosyal medya gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapacak. Ayrıca evde kalma tedbirlerinin başladığı günden beri din görevlileri öğrencilerle uzaktan eğitim şeklinde ders yapıyor. Ramazan boyunca da Kur'an kursları internet üzerinden devam edecek.

Belçika Diyanet Vakfına bağlı cami dernekleri tarafından muhtaç ailelere yönelik Ramazan kolileri de dağıtılmaya başlandı. Brüksel Anderlecht Merkez Camii Dernek Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Recep Özkan konuyla ilgili olarak, "Vakfımızın desteği ve cami derneğimizin kadın kollarının koordinasyonunda muhtaç aileleri tespit ediyoruz ve onlara yardım kolileri ulaştırıyoruz" dedi. Vakfın Brüksel'de bulunan merkez binasında da Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine her hafta Pazartesi günleri 100 adet Ramazan kumanyası dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Ramazan ayı nedeniyle bazı Belçikalı siyasetçiler de sosyal medya hesaplarından Ramazan ayına yönelik tebrik mesajları yayınladı. Belçika doğumlu eski milletvekili ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir'in Twitter'dan yayınladığı Ramazan tebriğine Eski Belçika İçişleri Bakanı ve Eski Cdh Partisi Genel Başkanı Joelle Milquet, "Ramazan ayınızı tebrik ederim" ifadeleriyle cevap verdi.

Belçika'da yaşayan Türkler arasında başka yardım kampanyaları da düzenleniyor. Bu yolla hem Türklere hem de başka milletlerden diğer Müslümanlara, ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırılarak Ramazan sevinci paylaşılıyor. Çok sayıda restoran da hastanelere yemek servisi yaparak korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oldu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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