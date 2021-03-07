Belçika'daki Türk kadınlar iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı
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Belçika'daki Türk kadınlar iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı

07.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:50
Belçika'daki Türk kadınlar iş hayatındaki deneyimlerini paylaştı

Belçika'daki Türk kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, iş hayatında yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Belçika'daki Türk kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, iş hayatında yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin himayesinde, Brüksel Başkonsolosluğu ile düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy ile Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz'in yanı sıra Belçika'da yaşayan çok sayıda Türk katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, geçen yılki etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığını hatırlatarak, bu yıl çevrimiçi de olsa Belçika'daki Türk kadınları bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Ulusoy, Belçika'da doğmuş veya yıllar önce buraya gelerek kariyerinde başarılı olmuş birçok Türk kadını bulunduğunu belirterek, bu kişilerin tecrübelerini gençlere aktarmak istediklerini ifade etti.

Belçika'daki Türk kadınlarının hikayelerini duydukça umut ve beklentilerinin arttığını dile getiren Ulusoy, şunları ifade etti:

"Göçmen topluluk olarak insanlarımız bazı engellerden ve önyargılardan yoğurulmuş dezavantajlı bir durumla yola başlıyor. Bu zorluk, kadın olmakla birlikte ilave dezavantajlarla da artıyor. Böyle bir toplumda kadınlarımızın mesleki kariyer yapması çok önemli. Hem Belçika toplumunda hem ailelerimizde kız çocuklarına karşı mesleki kariyerde önyargı ve güvensizlik durumu olabiliyor. Ama burada anahtar kelime azim ve yılmadan çalışmak."

Ulusoy, çok dilli ve çok kültürlü Belçika toplumunda birlikte yaşama kültürünün en iyi temsilcilerinden olan Türklerin, gelecek yıllarda daha katılımcı şekilde var olmaya devam edeceklerini, genç Türk kadınlarını da bu şekilde yönlendirmenin önem taşıdığını vurguladı.

Antwerp Üniversitesi Medikal Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sevilay Altıntaş'ın moderatörlüğündeki panelde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Kadın Kolları Başkanı iş kadını Zeynep Eryiğit, klinik psikolog Ülkü Dursun, eski Belçika Senatosu üyesi ve avukat Meryem Kaçar ile öğretmen Reyhan Kızılmeşe Belçika'da iş hayatında yaşadıklarını anlattı.

Konuşmacılar, gençlerin ana dilini ve kültürünü korumasının yanında özellikle içinde yaşanan toplumun dilini iyi öğrenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Genç kızların, hayallerini gerçekleştirebileceklerine inanmaları gerektiğine vurgu yapan konuşmacılar, kendi yaşadıklarından yola çıkarak tavsiyelerini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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