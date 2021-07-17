Belçika'daki sel felaketinde bilanço artıyor: ölü sayısı 12'ye çıktı

Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Belçika'nın doğusunu vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldi. En az 5 kişiden haber alınamadığı, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Valon bölgesinde 21 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, Antwerp kenti ve Lüksemburg ile Flaman Brabant bölgelerinde de büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Yollardaki araçların da sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı