Son dakika dünya: Belçika'daki protestolarda Kral Philippe'nin aracına taş atıldı
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Son dakika dünya: Belçika'daki protestolarda Kral Philippe'nin aracına taş atıldı

14.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:56
Son dakika dünya: Belçika'daki protestolarda Kral Philippe'nin aracına taş atıldı

Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afrika kökenli 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoda Kral Philippe'in aracına da taş atıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Afrika kökenli 23 yaşındaki İbrahima Barrie'nin polis tarafından gözaltına alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestoda Kral Philippe'in aracına da taş atıldı.

Tesadüfen protestoların devam ettiği bölgeden geçtiği ifade edilen Belçika Kralı Philippe'in aracına taş atıldığı ve aracın hızla olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Kral Philippe'in o sırada araçta olup olmadığının ise bilinmediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Afrika kökenli İbrahima Barrie koronavirüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmak istenmişti. Polisin koronavirüs kurallarını ihlal ettiğinden şüphelendiği bir grubu kontrol etmek isterken Barrie'nin koşarak kaçtığı belirtilmişti. Daha sonra yakalanıp karakola götürülen gencin bir saat sonra götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. Gencin ölümüne dair savcılık soruşturma başlatırken, gencin ölümü nedeniyle protestolar başlamıştı.


Son dakika dünya: Belçika'daki protestolarda Kral Philippe'nin aracına taş atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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