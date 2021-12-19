Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3'üncüsü düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü" adlı eyleme katılmış, bazı göstericiler polisle çatışmıştı. Belçika basınında yer alan haberler de, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.

Öte yandan, 35 bin kişinin katılımıyla "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protestoların ilki 25 Kasım'da, ikinci ise 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği'ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.

(İHA)