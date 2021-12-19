Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi - Haberler
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Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoda gözaltına alınanların sayısı 55'e yükseldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce kişi Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacıyla 3'üncüsü düzenlenen "Özgürlük Yürüyüşü" adlı eyleme katılmış, bazı göstericiler polisle çatışmıştı. Belçika basınında yer alan haberler de, protesto sırasında 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, 1 göstericinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı aktarıldı.

Öte yandan, 35 bin kişinin katılımıyla "Özgürlük Yürüyüşü" adlı protestoların ilki 25 Kasım'da, ikinci ise 5 Aralık'ta 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Son protestoya ise polise göre, 3 bin 500, Belçika Özgürlük Birliği'ne göre ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı.

(İHA)

Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

Belçika'daki protestolarda gözaltı sayısı 55'e yükseldi

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