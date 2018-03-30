Belçika'daki Cinayet
Belçika'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine ve annesi Fatma Yağmur, memleketleri Giresun'da toprağa verildi.
Belçika'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine ve annesi Fatma Yağmur, memleketleri Giresun'da toprağa verildi.
Emine ve Fatma Yağmur'un cenazeleri Belçika'dan Giresun merkeze bağlı Ülper köyüne getirildi.
Köy camisinde Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur için cenaze töreni düzenlendi.
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşlar, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olay
Beytullah A, Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldürmüş, Türkiye'ye gelen Beytullah A, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine gidip cinayeti itiraf etmişti. Beytullah A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.