Belçika'daki çifte cinayetin sanığına iki kez müebbet hapis istemi
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Belçika'daki çifte cinayetin sanığına iki kez müebbet hapis istemi

02.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:37
Belçika'daki çifte cinayetin sanığına iki kez müebbet hapis istemi

BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner'in tutuklu yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

BELÇİKA'da, dini nikah ile birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim olan Beytullah Altuner'in tutuklu yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Belçika'da yaşayan Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur, 24 Mart 2018'de evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından Türkiye'ye kaçan Beytullah Altuner, Ankara'da Belçika Büyükelçiliği önündeki görevli polislere teslim oldu. Belçika'nın Herstal kentinde, dini nikahlı eşi Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü itiraf ederek tutuklanan Altuner hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

'CİNNET HALİNDEYKEN GERÇEKLEŞTİ'Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Altuner, hakim karşısına çıktı. Sanık, Emine Yağmur'un evine çocuğunu almak için gittiğini belirterek, "Türkiye'ye biletimi bile olaydan sonra aldım. Plan yapsam bileti önceden alırdım. Olay cinnet halindeyken gerçekleşti. Tasarlayarak öldürmedim. Öldürme kastım, niyetim, planım yoktu" dedi.SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIMütalaasını açıklayan savcı, sanığın 2 kişiyi kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanık Altuner'in 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Altuner, avukatının bulunduğu celsede savunma yapmak istediğini belirterek, süre istedi. Sanığın talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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