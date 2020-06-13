Belçika'daki "başörtü yasağı" görüşüne tepki
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Belçika'daki "başörtü yasağı" görüşüne tepki

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB), Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüşe tepki gösterdi.

Belçika'daki
13.06.2020 00:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 00:10

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB), Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüşe tepki gösterdi.

CCIB Başkanı Mustafa Chairi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brüksel Sulh Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinden bir yüksekokulun başörtü yasağına karşı açılan davaya ilişkin görüş istediğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin, yüksekokulun felsefi ya da dini bir bağlantı ortaya koyan sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu yönünde görüş bildirmesine ilişkin Chairi, "2020'de böyle bir görüşle karşılaşmamız çok şaşırtıcı. Fransa ve Belçika'da 30 yıldır başörtüsüne karşı bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesinin bu görüşü, temel insan haklarını göz ardı etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Chairi, Fransa'nın kamu çalışanları, öğretmenler ve öğrencilere dini sembolleri yasakladığını hatırlatarak, "Belçika, yetişkin kadınlara da bu yasağı getirmek isteyerek bir adım daha ileri gitmiştir." dedi.

"Belçika'nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal ediyor"

CCIB, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da söz konusu görüşün, Belçika'nın insan hakları bağlamında uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkat çekilirken, öğrencilere karşı ayrım yapılmamasını öngören ilkenin çiğnendiği vurgulandı.

Açıklamada, mahkeme görüşünün Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobik akımları göz ardı ettiğine değinilirken, yetişkin kadınlara karşı ayrımcılık teşkil ettiği belirtildi.

Görüşün, kapsayıcı bir eğitim zemini sağlamaktan ziyade Müslüman kadınları toplum dışına itebileceğine işaret edilerek, eğitim sistemindeki yapısal ayrımcılığı da körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, CCIB'nin Brüksel Sulh Mahkemesinin konuya ilişkin vereceği kararı yakından takip edeceğinin altı çizildi.

Anayasa Mahkemesinden tehlikeli görüş

Belçika Anayasa Mahkemesi, haziran başında başkent Brüksel'deki en büyük yüksekokullardan biri olan Francisco Ferrer'in "tüm dini sembolleri yasaklama" uygulamasına karşı açılan davaya ilişkin görüş belirtmişti.

Görüşte, yüksekokulun, başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu bildirilmişti.

Dava, okulda eğitim gören Müslüman öğrenciler tarafından açılmış, Brüksel Sulh Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinden görüş bildirmesini istemişti.

CCIB'nin yanı sıra insan hakları örgütleri de görüşe tepki göstererek, temel insan haklarını ihlal ettiğine işaret etmişti.

Konuya ilişkin karar, Brüksel Sulh Mahkemesince verilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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