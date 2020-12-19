Belçika'da yurt dışından gelenlere yeniden karantina şartı
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Belçika'da yurt dışından gelenlere yeniden karantina şartı

19.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:59
Belçika'da yurt dışından gelenlere yeniden karantina şartı

Belçika'da korona virüs vakalarındaki yüksek rakamlar nedeniyle kırmızı bölge olarak belirlenen ülkelere seyahat edenler 10 gün zorunlu karantinaya girecek.

Belçika'da korona virüs vakalarındaki yüksek rakamlar nedeniyle kırmızı bölge olarak belirlenen ülkelere seyahat edenler 10 gün zorunlu karantinaya girecek.

Dünya genelinde korona virüs salgınında nüfusuna oranla en fazla can kaybının yaşandığı Belçika'da Noel ve yeni yıl tatili nedeniyle yeni karantina kararları alındı. Ülkenin üst düzey siyasilerini ve bilim adamlarını bünyesinde bulunduran ve korona virüsle mücadele tedbirlerini almakla görevli danışma kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Okulların iki hafta süreyle tatile girmesi ve birçok çalışanın bu süreçte tatile çıkması nedeniyle virüsün yayılma riskini azaltmak amacıyla yurt dışına çıkıp ülkeye dönenlere 10 gün karantina zorunluluğu getirildi. Bu kural Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kırmızı bölge olarak belirlenen ülkelere seyahat edenlere uygulanacak.

Virüs bulaşma ve hastaneye yatma oranlarının artış göstermeye devam ettiği Belçika'da 9-15 Aralık tarihleri arasında 2 bin 519 yeni vaka tespit edildi. Son bir haftada günlük ortalama 185 kişinin hastaneye kaldırıldığı ülkede günlük ortalama vefat eden sayısı 93 olarak seyrediyor. Bugüne kadar 18 Bin 455 kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da toplam vaka sayısı ise 621 bini aştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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