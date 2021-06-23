Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'ine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'ine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Belçika'da yetişkinlerin yüzde 70'ine ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 70'i yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandı.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 70'i yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandı.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, ülkede yaşayan 18 yaşından büyük yaklaşık 6,5 milyon kişiye ilk doz aşı uygulandı. Böylece yaklaşık 11,4 milyon nüfuslu ülkede yetişkinlerin yüzde 70,2'si aşılanmış oldu.

İki doz aşı yapılan kişi sayısı ise 3,6 milyona ulaştı. Bu da yetişkin nüfusun yüzde 39,2'sine karşılık geliyor.

Ülkede aşı kampanyasının hızlanmasıyla vaka sayıları da son günlerde hızla düşüyor. Günlük yeni vaka sayısı 433'e gerilerken hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı 450'ye indi. Bu kişilerin 184'ü yoğun bakımda tutuluyor.

Son sayılarla Belçika'da bugüne kadarki toplam vaka sayısı 1,1 milyon, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 144 oldu.

Belçika hükümetinin aşılamaların hızlanması ve vakaların azalmasıyla birlikte salgın tedbirlerinde daha fazla gevşemeye gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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