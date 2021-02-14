Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 2'si aşılandı

Belçika'da 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 2'sine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı yapıldı.

Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da aşılamaların başladığı yıl başından beri 365 bin 355 kişiye aşı uygulandı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, bu kişilerin 186 bin 277'sine aşının ikinci dozu vuruldu. Bu sayılarla yetişkin nüfusun yüzde 2'si aşılanmış oldu. Aşılanan kişilerin çok büyük çoğunluğunu yaşlı bakımevlerinde kalanlar oluşturuyor.

Aşılamadan sorumlu sağlık yetkilileri, ülkenin, ilk açıklanan aşılama takviminin az da olsa ilerisinde olduğunu bildirdi. Yetkililer, 15 Şubat haftasında 58 bin 750 kişiye BioNTech-Pfizer aşısı, 4 bin 600 kişiye de Moderna aşısı yapılacağını açıkladı.

Belçika'da şu anda BioNTech-Pfizer ve Moderna aşıları kullanılıyor.

Ülkede ekimden beri yürürlükte olan salgın tedbirleri sayesinde sonbaharda çok yükselen vaka sayıları nispeten düşük seyrediyor. Kasım 2020 başında 15 bini geçen günlük yeni vaka sayısı, Aralık 2020'den beri 2 bin civarında devam ediyor.

Belçika'da bugüne kadar 737 bin kişi virüse yakalandı, bu kişilerin 21 bin 634'ü hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam