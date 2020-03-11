Belçika'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
11.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:58
Belçika'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block tarafından yapılan açıklamada, Brüksel'de tedavi gören 90 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede koronavirüs bulaşan kişi sayısı 267'ye yükselmişti.
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Kaynak: AA