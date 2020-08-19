Belçika'da yeni Kovid-19 vakalarında düşüş Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlerden sonra yeni vaka sayılarındaki günlük düşüş sürüyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkılaştırılan tedbirlerden sonra yeni vaka sayılarındaki günlük düşüş sürüyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün günlük verilerine göre, 9-15 Ağustos haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 15 düşüşle 528 oldu.

Temmuz başında vakaların artmaya başladığı ülkede salgının en çok etkilediği kent Anvers'te yeni hasta sayısı yüzde 35 azalırken, başkent Brüksel'de ise yüzde 28 artış görüldü.

Belçika genelinde toplam vaka sayısı 78 bin 897, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 959 oldu.

Kırmızı bölgeden gelip test yaptırmayana yüksek ceza

Öte yandan, yerel basına konuşan hükümet yetkilileri, Belçika'nın seyahat kısıtlamaları kapsamında "kırmızı bölge" ilan ettiği ülkelerden gelenlere, zorunlu Kovid-19 testini yaptırmamaları halinde 4 bin avroya kadar para cezası verileceğini belirtti.

Bugüne kadar kırmızı bölgeden ülkeye girenlerin yarısının test yaptırmadığı da tespit edildi.

Belçika'ya AB ve Schengen ülkeleri dışından gelenlerin Kovid-19 testini yaptırmaları, ayrıca en az 9 gün karantinada kalması gerekiyor. Bu ülkelere Malta'nın yanı sıra, İspanya, Romanya, Bulgaristan'ın bazı bölgeleriyle İngiltere'nin Leicester kenti de dahil edilmişti.

AB içinde olup bu bölgelerin dışında kalan yerler ise "turuncu bölge" olarak adlandırılıyor. Turuncu bölgeden Belçika'ya girenlere ise kendilerini bir süre tecrit etmeleri "kuvvetle tavsiye" ediliyor.

Kaynak: AA