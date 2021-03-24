Belçika'da yeni koronavirüs kısıtlamaları
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Belçika'da yeni koronavirüs kısıtlamaları

24.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:00
Belçika'da yeni koronavirüs kısıtlamaları

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) vakalarında yükseliş, yeni kısıtlamaların gelmesin neden oldu.

Belçika'da koronavirüs (Covid-19) vakalarında yükseliş, yeni kısıtlamaların gelmesin neden oldu. Ülkede okullar 19 Nisan'a kadar kapatıldı.

Belçika'da son 24 saatte 3 bin 537 kişide daha koronavirüs tespit edilirken 35 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede 55 bin 692'si aktif olmak üzere toplam 842 bin 775 vaka tespit edilirken; 22 bin 763 kişi de hayatını kaybetti. Avrupa'nın genelinde yaşanan üçüncü dalga endişesi ve vaka sayılarındaki yükseliş nedeniyle Belçika Sağlık Bakanlığı, okulların, gerekli olmayan mağaza ve dükkanların 19 Nisan'a kadar kapatılacağını açıkladı. Güzellik salonları gibi gerekli olmayan, perakende satış ve yakın temas gerektiren hizmetlerin verildiği mağaza ve dükkanların ise 25 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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