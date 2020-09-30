Belçika'da yeni hükümet kuruldu
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Belçika'da yeni hükümet kuruldu

30.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:49
Belçika'da yeni hükümet kuruldu

Hükümet krizleriyle tanınan Belçika'da 26 Mayıs 2019 seçimlerinden bu yana ilk kez federal bir koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı.

Hükümet krizleriyle tanınan Belçika'da 26 Mayıs 2019 seçimlerinden bu yana ilk kez federal bir koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı. Flaman ve Frankofon iki ayrı siyasi kanada sahip ülkede yeni kurulan hükümetin başbakanlık görevini Flaman Liberal Parti'den (Open VLD) Alexandre de Croo üstlenecek.

Korona virüs salgını sürecine hükümetsiz yakalanan ve 6 ay özel yetkilerle donatılan geçici hükümetin görev yaptığı Belçika'da, 6 siyasi partinin anlaşması ile Vivaldi adı verilen yeni hükümet için anlaşma sağlandı. Yeni kurulan hükümette başbakanlığı Flaman Liberaller (Open Vld) üstlendi. Hükümette Frankofon Liberal Parti (MR), Frankofon Sosyalist Parti (PS), Frankofon Yeşiller Partisi (Ecolo), Flaman Hıristiyan Demokrat Parti (CD-V), Flaman Yeşiller Partisi (Groen) yer alırken, hangi bakanlıklara kimlerin getirileceği henüz açıklanmadı.

Ülkede uzun süredir Flaman ırkçı partisi Vlaams Belang (Flaman Menfaati) ve Flaman Milliyetçi Cephesi (NV-A) partilerini devre dışı bırakabilecek bir formül aranıyordu. Bu durumun ülkenin Flaman kanadında nasıl bir etkiye yol açacağı ise merakla bekleniyor.

Başbakanlığını Alexandre de Croo'nun yapacağı yeni hükümetin 1 Ekim'de Belçika Federal Meclisinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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