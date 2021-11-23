Belçika'da yaklaşık 2 bin sahte aşı sertifikası ele geçirildi

Belçika'da bir doktor hakkında yaklaşık 2 bin sahte aşı sertifikası dağıttığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı.

Fransızca konuşulan Valon bölgesinin Sağlık Bakanı Christie Morreale, yaklaşık 2 bin sahte "Güvenli Kovid Belgesi" basıldığının tespit edildiğini ve sorumlu doktorun evrakta sahtecilik nedeniyle adalete sevk edildiğini duyurdu.

Morreale, durumu "sağlık skandalı" olarak tanımlarken 2 bine yakın kişinin sertifikalarının iptal edildiğini ve onlar hakkında da yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Birçok doktor hakkında daha soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sahte Güvenli Kovid Belgeleri

Güvenli Kovid Belgesi, kişilerin aşılarının tam olduğunu, son 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç aldıklarını ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlıyor.

Belçika'da 15 Ekim'den bu yana sosyal hayatın pek çok alanında mekan girişlerinde bu belge kullanılıyor.

Bir kesimde aşı karşıtlığının sürdüğü ülkede sosyal medyada, 200 avro civarında ücret karşılığında sahte Güvenli Kovid Belgesi ilanlarına sıkça rastlanıyor.

Sahte belgenin yanı sıra eski bir test sonucu ya da başkasının QR kodunun fotokopisiyle mekanlara girmeye çalışanlar da oluyor.

Bunların bir kısmı çabuk göze çarparken bazıları ise ciddi denetim neticesinde fark ediliyor.

Etkinlik girişlerinde belgenin kimlikle birlikte kontrol edilmesi önem arz ediyor.

Belçika'da salgının seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayımladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, günlük vaka sayısı 15 bin 448, can kaybı 33,7 olarak kaydedildi.

20 Kasım itibarıyla açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu, kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirilmişti. Haftanın 4 günü evden çalışmak şart koşulmuştu.

Brüksel caddelerinde geçen pazar 35 bin kişi zorunlu tedbirleri protesto etmiş, polisle çıkan arbedede 4 kişi yaralanmıştı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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