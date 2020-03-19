Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi BRÜKSEL Belçikalılar, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.

Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi

BRÜKSEL - BRÜKSEL Belçikalılar, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. İspanya, İtalya ve Fransa'da başlayan alkışlı desteğin ilk kez yapıldığı Belçika'da ilk günden ilgi büyük oldu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini giderek daha fazla bir şekilde zorluyor. Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalmak, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve en önemlisi ölümlü vakalara şahitlik eden sağlık çalışanları sabırla işlerine devam ediyor.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı göstermek ve onlara saygı göstermek amacıyla Belçika'da akşam saat tam 20.00'de balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı. İlk gün olmasına rağmen tüm şehirlerden katılımın yüksek olduğu görüldü.

1486 Kesinleşmiş vakanın olduğu Belçika'da bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre 31 kişinin tamamen iyileştiği Belçika'da maske ve koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle halka çağrıda bulunuldu. Elinde fazla maske ve dezenfekte sıvısı bulunanların bu malzemeleri en yakın hastaneye teslim etmeleri istendi.

Sağlık çalışanlarına moral olması için alkışların yükseldiği Belçika'da çok sayıda Türk kökenli sağlık personeli görev yapıyor. Çok sayıda aile hekimi yanında hasta bakıcı ve hemşirenin çalıştığı Belçika'da kendi eczanelerinde hasta ağırlayan Türk kökenli eczacılar da bulunuyor.

Kaynak: İHA