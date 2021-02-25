Belçika'da ücretsiz dağıtılan kumaş maskelerin kullanılmaması istendi
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Belçika'da ücretsiz dağıtılan kumaş maskelerin kullanılmaması istendi

25.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:22
Belçika'da ücretsiz dağıtılan kumaş maskelerin kullanılmaması istendi

Belçika hükümeti, geçen yaz eczaneler vasıtasıyla halka ücretsiz dağıtılan 15 milyon kumaş maskenin "sağlığa zararlı olabilecek maddeler" içerdiği gerekçesiyle önlem amaçlı kullanılmamasını istedi.

Belçika hükümeti, geçen yaz eczaneler vasıtasıyla halka ücretsiz dağıtılan 15 milyon kumaş maskenin "sağlığa zararlı olabilecek maddeler" içerdiği gerekçesiyle önlem amaçlı kullanılmamasını istedi.

Hükümetin kararı, Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün maskelerle ilgili hazırladığı raporun sızmasının ardından alındı.

Raporda maskelerin gümüş ve titanyum dioksit nanopartikülleri içerdiği, bunların solunum sistemine zarar verebileceği ifade edildi. Hükümet raporun bilimsel bir çalışmanın ilk fazının ilk sonuçları olduğunu açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, maskelerin inceleneceğini ancak yine de tedbir amaçlı olarak kullanılmamasını istedi.

Vandenbroucke, "Herhangi bir sağlık riski görülmemiş olsa da maskeleri eczanelerden temin edenlerin şu an için bunları kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Maskelerde kullanılan titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı. Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor.

Titanyum dioksitin maskelerde kumaşın beyazlatılması, gümüşün ise antibakteriyel etki oluşturması amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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