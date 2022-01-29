Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti - Haberler
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Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde "Doğa Aydınlandı" temasıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu ışık gösterisi ziyaretçileri hayran bıraktı.

- Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

BRÜKSEL - Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde "Doğa Aydınlandı" temasıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu ışık gösterisi ziyaretçileri hayran bıraktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde "Doğa Aydınlandı" adlı üç boyutlu ışık gösterisi düzenlendi. Işıkları, sesleri ve diğer üç boyutlu teknolojileri birleştiren gösteri, ziyaretçilere dört mevsimi sunan bir atmosfer oluşturdu. Işık gösterisi için kalede 100 binden fazla ışık ve video projeksiyonu kullanıldı. 20 Mart'a kadar sürecek gösteri için kaleye gelen tüm ziyaretçilerin sosyal mesafe ve sağlık koruma önlemlerine uyması gerekiyor.

Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Brüksel, Belçika, Güncel, Haber

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