- Belçika'da üç boyutlu ışık gösterisi mest etti

BRÜKSEL - Belçika'daki tarihi Groot-Bijgaarden Kalesi'nde "Doğa Aydınlandı" temasıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu ışık gösterisi ziyaretçileri hayran bıraktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel yakınlarındaki Groot-Bijgaarden Kalesi'nde "Doğa Aydınlandı" adlı üç boyutlu ışık gösterisi düzenlendi. Işıkları, sesleri ve diğer üç boyutlu teknolojileri birleştiren gösteri, ziyaretçilere dört mevsimi sunan bir atmosfer oluşturdu. Işık gösterisi için kalede 100 binden fazla ışık ve video projeksiyonu kullanıldı. 20 Mart'a kadar sürecek gösteri için kaleye gelen tüm ziyaretçilerin sosyal mesafe ve sağlık koruma önlemlerine uyması gerekiyor.