Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi
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Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi

04.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:00

Son dakika habere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce Uber sürücüsü, akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarını yasaklayan kararı protesto etti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce Uber sürücüsü, akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarını yasaklayan kararı protesto etti.

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort'in dün, şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve Uber sürücülerinin akıllı telefon uygulaması ile müşteri almalarının yasaklandığını açıklaması üzerine yüzlerce Uber sürücüsü, Başbakanlık binası önünde toplandı.

Uber sürücülerinin uygulama ile müşteri almaya devam etmesi halinde para cezasına çarptırılacağını ve lisanslarının iptal edileceğini belirten Başbakan Vervoort, yeni kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Uber'in sürücüleri ile normal çalışma sözleşmesi yapmak yerine, bağımsız yüklenici anlaşması ile faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Vervoort, şirketin uzun vadede sürdürülemez bir sistem kurduğunu öne sürmüşü.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber bulunuyordu. Bu araçlar, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyordu.???????

Söz konusu kararın ardından dijital uygulama aracılığıyla faaliyet gösteren sistem, Brüksel'de uygulanamayacak.

Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi
Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi
Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi
Son Dakika | Brüksel'de Uber sürücüleri gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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