Belçika'da Türk Belediye Meclis Üyesine Partisinden İhraç

Belçika'da Belediye Meclis Üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı gerekçesiyle Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edildi.

Flaman Mechelen kenti belediye meclis üyesi Türkiye kökenli Süryani asıllı Melikan Kucam, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında soruşturma açılması ve 48 saatlik tutukluk süresi sebebiyle mensubu olduğu Yeni Flaman İttifak (N-VA) Partisi'nden ihraç edildi. Mechelen Belediye Meclisi Üyesi Melikan Kucam'ın göçmenlere 350 euroluk vizeleri 10 bin euroya sattığının ortaya çıkması ve insan kaçakçılığı, haraç ve dolandırıcılıktan dolayı tutuklanması Belçika gündemine bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anvers Savcılığı, "Mechelen Belediye Meclisinin N-VA'lı üyesi Melikan Kucam, insan kaçakçılığı, organize suç, rüşvetçilik ve haraç kesme şüphesiyle yakalandı" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Süryani'nin yaşadığı Mechelen kentinde, Süryani toplumuyla yakın ilişkileri olan 44 yaşındaki Melikan Kucam'ın Suriye ve Irak'taki Hristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı, normalde 350 euro karşılığında verilen insani vizeler için 2 bin ila 10 bin euro arasında ücret aldığı iddia edildi. Gözaltı kararının ardından aşırı milliyetçi N-VA Partisi'nden, Kucam'ın partiyle ilişiğinin kesildiği duyuruldu.

"Kucam hakkında şikayetler almaya başladım"

Mechelen Belediye Başkanı Bart Somers, "Melikan Kucam, Asur ve Süryani Hristiyan cemaati içinde çok fazla saygı gören birisiydi. Fakat son zamanda Kucam hakkında şikayetler almaya başladım. Suriye ve Irak'taki Hristiyanlara insani vize verilmesi konusunda usulsüzlük yaptığı yönünde gelen şikayetleri polise bildirmeleri ve suç duyurusunda bulunmaları yönünde tavsiyede bulundum. Siyasilerin olaya müdahil olmaması en doğru karar ve Anvers Savcısı zaten gerekeni yapmakta. Anvers Savcısı, Kucam'ın insan kaçakçılığı, suç örgütü, pasif rüşvet ve haraç alma suçlamasıyla suçlandığını belirtti. Henüz yargısı kesinleşmediği sürece suçlu değil zanlı diyebilirim" dedi.

"2015'den itibaren Suriyeli Hristiyanlara kapılarımızı açtık"

Belçika'nın eski Göç ve Mülteci Bakanı Theo Francken, "Belçika'nın 2015 yılından bu yana 903 Hristiyan Suriyeli sığınmacıya kapılarını açtı. Irak ve Suriye'den Hristiyanların insanı vizelerin verilmesi yönünde Kucam, kabinemize yardımcı oldu. Kendisini çok iyi birisi olarak bilirdim. Hakkındaki suçlamalar karşısında şok oldum. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. DAEŞ terör örgütünün katliamı karşısında ölümle burun buruna kalan Hristiyanları yardım etmek için çaba sarf ettiğimiz bir dönemde Kucam'ın görevini kötüye kullanması elbette çok üzücüdür" diye konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA